Москвичам показали погоду в разных частях города 17 августа

В столице 17 августа, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе местами может доходить до 30 градусов тепла. Жаркая погода сохранится в городе и в пятницу, 18 августа. Не исключено, что столбики термометров покажут 31 градус тепла.

Теплые воздушные массы сформировались на Балканах и в Россию их пригнал ветер. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.