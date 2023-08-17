Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Общество

Москвичам показали погоду в разных частях города 17 августа

Москвичам показали погоду в разных частях города 17 августа

"Деньги 24": эксперты рассказали о поступлении в российские вузы

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 18 августа

Жители столицы начали заказывать продукты из Индии

Новости часа: питьевую воду раздадут на столичных вокзалах и станциях МЖД из-за жары

Питьевую воду раздадут 17 августа на столичных вокзалах и станциях МЖД из-за жары

Москвичи начали заказывать продукты из Индии

Новости часа: работы по благоустройству дворов в Москве завершили более чем на 70%

Новости часа: желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары 17 августа

Температура воздуха в столице дойдет до отметки 30 градусов 17 августа

В столице 17 августа, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе местами может доходить до 30 градусов тепла. Жаркая погода сохранится в городе и в пятницу, 18 августа. Не исключено, что столбики термометров покажут 31 градус тепла.

Теплые воздушные массы сформировались на Балканах и в Россию их пригнал ветер. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика