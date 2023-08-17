Питьевую воду раздадут 17 августа на столичных вокзалах и станциях МЖД из-за жары. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании. Такая погода пришла с востока Средиземноморья.

В Москве уже 26 градусов, а в Ростове-на Дону и Краснодаре температура достигла отметки 35 градусов. В самой же Турции побит температурный рекорд. В одной из провинций она почти поднялась до 50 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.