Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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14:15

Общество

Питьевую воду раздадут 17 августа на столичных вокзалах и станциях МЖД из-за жары

Питьевую воду раздадут 17 августа на столичных вокзалах и станциях МЖД из-за жары

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Питьевую воду раздадут 17 августа на столичных вокзалах и станциях МЖД из-за жары. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании. Такая погода пришла с востока Средиземноморья.

В Москве уже 26 градусов, а в Ростове-на Дону и Краснодаре температура достигла отметки 35 градусов. В самой же Турции побит температурный рекорд. В одной из провинций она почти поднялась до 50 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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