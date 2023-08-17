Новости часа: желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары 17 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности действует в Москве из-за сильной жары в течение 17 августа. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Маршруты автобусов № 704 и № 35 изменят по просьбам жителей района Люблино. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На Московском урбанфоруме впервые в столице пройдет фестиваль юношеских оркестров мира. Об этом заявили организаторы форума.