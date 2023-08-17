Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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13:30

Общество

Новости часа: желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары 17 августа

Новости часа: желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары 17 августа

Температура воздуха в столице дойдет до отметки 30 градусов 17 августа

Жителям столицы показали погоду в разных частях города

Новости часа: 94 новые образовательные программы запустят в колледжах Москвы с 1 сентября

"Атмосфера": 23 градуса ожидается в столице вечером 17 августа

Новости часа: построена дорога-связка Аминьевского шоссе и проспекта Генерала Дорохова

Более 90 новых программы обучения запустят в московских колледжах с 1 сентября

Москвичам рассказали, какая погода ожидается в РФ и мире 17 августа

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сити" разыграют умную колонку

Колледжи РФ начнут готовить операторов беспилотных авиасистем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности действует в Москве из-за сильной жары в течение 17 августа. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Маршруты автобусов № 704 и № 35 изменят по просьбам жителей района Люблино. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На Московском урбанфоруме впервые в столице пройдет фестиваль юношеских оркестров мира. Об этом заявили организаторы форума.

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