Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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13:15

Общество

Жителям столицы показали погоду в разных частях города

Жителям столицы показали погоду в разных частях города

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В четверг, 17 августа, в столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 28 до 30 градусов

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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