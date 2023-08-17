Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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12:15

Общество

Москвичам показали погоду в разных частях столицы

Москвичам показали погоду в разных частях столицы

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В четверг, 17 августа, в столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 28 до 30 градусов

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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