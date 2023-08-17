11:45Общество
Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу
Кандидатам, которые планируют посетить единый пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова, советуют записываться заранее. Сделать это можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. С собой понадобятся паспорт, военный билет, документы об образовании, свидетельства о браке и рождении детей, при их наличии.
"Пришел сюда просто из любопытства один раз. Посмотрел, кто вообще пришел – женщины уже в возрасте, мужчины уже возрасте. Я понял, что и мне надо", – поделился один добровольцев.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.