Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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Кандидатам, которые планируют посетить единый пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова, советуют записываться заранее. Сделать это можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. С собой понадобятся паспорт, военный билет, документы об образовании, свидетельства о браке и рождении детей, при их наличии.

"Пришел сюда просто из любопытства один раз. Посмотрел, кто вообще пришел – женщины уже в возрасте, мужчины уже возрасте. Я понял, что и мне надо", – поделился один добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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