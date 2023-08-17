Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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11:30

Общество

Новости часа: уровень безработицы в Москве снизился до рекордных 0,33%

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уровень безработицы в Москве находится на историческом минимуме – 0,33%. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса открыли в Москве за четыре года. Об этом сообщил заммэра Наталья Сергунина.

Старый дом в Басманном районе начали досрочно расселять по программе реновации. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

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