Новости часа: уровень безработицы в Москве снизился до рекордных 0,33%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уровень безработицы в Москве находится на историческом минимуме – 0,33%. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса открыли в Москве за четыре года. Об этом сообщил заммэра Наталья Сергунина.

Старый дом в Басманном районе начали досрочно расселять по программе реновации. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.