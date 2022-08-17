Лагерь "Искра" в Подмосковье отмечает 60-летие

Один из крупнейших детских лагерей Подмосковья отмечает 60-летие. Лагерь "Искра" каждый год принимает 800 детей в возрасте от 6 до 16 лет.

С семидесятых годов лагерь функционирует в составе ГБУ "Мосгоргеотрест". Упор здесь делают не только на отдых и спорт, но и на всестороннее развитие детей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.