Очевидцы показали колонну пожарной техники, движущуюся в сторону Рязанской области

Очевидцы сообщили о колонне пожарной техники на Новорязанском шоссе. Также там были поливальные машины коммунальных служб.

Местные жители рассказали, что после небольшой стоянки машины направились в сторону Рязанской области. Вероятно, москвичи наблюдали ту самую технику, которую отправили для тушения пожаров в соседнем регионе.

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