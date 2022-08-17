Постельное белье как у IKEA раскупили на "Яндекс.Маркете" за два дня

Полный ассортимент постельного белья от поставщика шведского бренда IKEA вскоре снова появится на "Яндекс.Маркете". Шьют это белье в Казахстане.

Первую партию раскупили буквально за два дня. В данный момент есть несколько комплектов, причем не всех размеров. В пресс-службе онлайн-площадки сообщили, что новая поставка белья будет в пять раз больше предыдущей. Товары должны появиться на маркетплейсе до конца месяца.

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