Температура воздуха в столице может достигнуть отметки 31 градус

Жаркая погода снова установилась в Москве 17 августа. Температура воздуха в этот день может пересечь отметку 30 градусов. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

На Рязанский проспекте, судя по кадрам, безоблачно. Небольшие облака виднеются на Болотной площади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.