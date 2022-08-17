Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал снова надеть маски. Речь идет о регионах, где есть высокая заболеваемость коронавирусом. Носить защиту врачи просят в общественных местах, транспорте, а также в офисах.

В Минздраве заявили, что пришло время ревакцинироваться от COVID-19. В Россию вернулся штамм "Омикрон", сразу в двух подвидах.

Ждет ли россиян новая волна удаленки? И как меняется статистика по заболевшим? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.