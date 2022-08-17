Партнерами программы "Миллион призов" в 2022 году впервые стали музеи и театры

Партнерами программы "Миллион призов" в этом году впервые стали музеи и театры. Всего к акции присоединились уже 160 компаний. Об этом сообщила Московская торгово-промышленная палата.

В списке партнеров – магазины одежды, детских и спортивных товаров, рестораны. Победители смогут направить свой выигрыш и в благотворительные фонды – их в программе более 50. В 2022 году среди москвичей разыграют 100 автомобилей или от 3 000 до 10 000 баллов, которые можно будет обменять на полезные товары у партнеров программы.

Один балл равен одному рублю. В розыгрыше примут участие те, кто проголосует онлайн в сентябре. Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 число. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



