Новости последнего часа: жара в Москве спадет к выходным и возобновится с 22 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жара в Москве спадет только к выходным и возобновится на следующей неделе, прокомментировали синоптики.

В Москве открыли еще пять молочных кухонь после ремонта по новому стандарту, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Дополнительные электрички запустят на МЖД для поездок на форум "Армия – 2022" в выходные, заявили перевозчики.