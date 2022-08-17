Заболеваемость коронавирусом растет в России

В России растет заболеваемость коронавирусом. Роспотребнадзор рекомендовал снова надеть маски. Речь о регионах, где высокая заболеваемость. Носить защиту врачи попросили в общественных местах, транспорте, в том числе и в офисах.

А в Минздраве заявили, что пришло время ревакцинироваться от ковида. В Россию вернулся "Омикрон", причем сразу в двух подвидах. Ждет ли новая волна удаленки и как меняется статистика по заболевшим? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.