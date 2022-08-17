До 31 градуса ожидается в столичном регионе 17 августа

В Москве продолжается марафон жары. Оранжевый уровень опасности будет действовать до вечера 17 августа. Пока на улице около 25 градусов. Однако воздух может раскалиться до 31 градуса.

По словам синоптиков, небольшая передышка ждет москвичей в выходные. Жара хоть ненадолго, но спадет. А в некоторых районах может пойти дождь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.