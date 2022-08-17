Запах гари почувствовали жители нескольких районов Москвы утром 17 августа. Сообщили также, что видели небольшой смог. Неприятный запах ощущался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Можайском районе и Зюзине.

Кроме того, гарью пахнет на Мичуринском проспекте в Раменках. В МЧС сообщили, что запах в Москве может быть вызван лесными пожарами в Рязанской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.