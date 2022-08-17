60 детских произведений вошли в список номинантов на премию имени Корнея Чуковского

60 детских произведений вошли в список номинантов на премию правительства Москвы имени Корнея Чуковского. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В 2022 году на конкурс поступило рекордное количество заявок – около тысячи. Члены жюри разделились на две команды. Первая выбрала книги, которые вошли в длинный список в шести номинациях. Вторая группа решит, какие из работ попадут в финальный – его опубликуют в сентябре.

Победителя в народной номинации будут выбирать москвичи. Голосование в проекте "Активный гражданин" начнется в середине сентября. Там же можно послушать произведения номинантов литературного конкурса. Детский раздел заработал на платформе в 2021 году. Сказки читают артисты, телеведущие и сами авторы. А скоро появятся видеоролики с отрывками из произведений номинантов 2022 года. Лауреатов объявят в октябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.