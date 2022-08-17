Жители ЮЗАО и ЮАО пожаловались на сильный запах гари

Жители Юго-Запада и Юга Москвы пожаловались на сильный запах гари. По словам людей, проснувшись, они увидели за окнами довольно плотную дымку. А некоторые, открыв окна, обнаружили на стеклах слой пыли, очень похожей на пепел.

Очевидцы прокомментировали ситуацию с гарью. По одной из версий специалистов центра погоды "Фобос", запах гари в Москве мог появиться из-за пожара в Рязанской области. Там возле трассы Москва – Тамбов горит лес.

По словам очевидцев, пламя приближается вплотную к дороге. Пожар начался на границе Куломского лесничества и Окского заповедника. Сейчас там объявлен режим ЧС. Пожарные пытаются не допустить приближения огня к населенным пунктам. Вместе со спасателями на борьбу с огнем вышли и местные жители. Ситуация осложняется установившейся жарой и сильным ветром. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.