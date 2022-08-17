В Турции не могут сбить новую волну коронавируса. За неделю в стране зарегистрировали 232 тысячи новых случаев. Скончались 380 человек.

Власти хотят вернуть ограничения и, в первую очередь, масочный режим в общественных местах. Коснется ли эта мера туристов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.