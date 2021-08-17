Названы самые необычные имена новорожденных в Москве в этом году

В столичных ЗАГСах назвали самые необычные имена, которые москвичи выбирали для своих детей в этом году. Так, среди мальчиков есть мифические Зевс и Тесей, Космос и Ахиллес, а также географические Енисей и Байкал.

Одного маленького москвича родители назвали Байден. По-прежнему популярны также старо-русские имена – Златогор, Лучезар, Радосвет и Светломир.

Для девочек выбирают имена литературных героинь – Джульетта, Мальвина, Ариэль и Фиона. А некоторые дают дочерям имена своих кумиров – Мадонна, Донателла, Пенелопа и Кайли.

Двух мальчиков и двух девочек в этом году назвали Кай и Герда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.