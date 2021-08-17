В ЗАГС Москвы рассказали о самых необычных именах новорожденных

В московском управлении ЗАГС назвали самые необычные имена, которые давали новорожденным в этом году.

Оказалось, что родители мальчиков тяготеют к мифологии и географическим названиям: Зевс, Гермес, Енисей, Байкал.

Среди малышей в необычными именами оказался и Байден. Некоторые предпочли имена, связанные с известными персонажами, так среди москвичей появились Марк Фредерико, Форрест, Элтон. Не пропала мода и на Лучезаров со Светломирами.

Доросло до родительства поколение, которое увлекается Майнкрафтом и "Dota 2": Каель Инвокер, Мирана и Лунара

Также в Москве родились Ариэль, Фиона, Джульетта.

Список необычный имен большой и пополняется каждый год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.