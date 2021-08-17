В Москве за сутки выявили 2 006 новых случаев COVID-19

В Москве за день выявили 2 006 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Выздоровели за это время еще 2 467 человек.

В Московской области положительный тест на ковид сдали 1 328 человек за сутки. Выписали по выздоровлению 1 891 пациента.

Всего в России за последний день зафиксировали 20 958 новых случаев коронавируса. Бессимптомников – чуть более 8%. Регионы с минимальными темпами суточного прироста – республика Алтай, Москва и Татарстан

Число случаев коронавируса в мире с начала пандемии приближается в 209 миллионам. В настоящее время болеют 17 миллионов человек, 107 тысяч находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.