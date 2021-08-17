Более 750 тыс москвичей уже подали заявления на онлайн-голосование

10:15
Заявления на онлайн-голосование уже подали более 750 тысяч москвичей. Это можно сделать на mos.ru, для этого должна быть полная учетная запись на сайте. Заявления принимаются до 13 сентября включительно.
Принять участие в электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане. Получить дополнительную информацию о новом формате можно по телефону горячей линии +7 495 539-56-56.
В этом году в столице, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах, а также выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Проголосовать онлайн можно будет на выборах всех трех уровней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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