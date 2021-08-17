Москвичам рассказали, как выбрать ряженку

Нежный кремовый вкус и приятный бежевый оттенок – так любители кисломолочных продуктов описывают ряженку. Согласно опросам, ее регулярно покупают около 15 процентов москвичей.

О том, как выбрать ряженку, – в эфире телеканала Москва 24.