Москвичей предупредили о жаре

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Он будет действовать с 10:00 до 16:00 вторника.

По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +29 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.