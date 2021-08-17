Москвичи смогут направить баллы "Миллиона призов" на благотворительность

Москвичи, которым повезет в лотерее при онлайн-голосовании на выборах, смогут направить выигранные баллы на благотворительность, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Всего победителей ждут 250 тысяч призов разной ценности – от 10 до 100 тысяч баллов. Обменять их можно на покупки у партнеров программы или же направить средства в благотворительные фонды.

Чтобы присоединиться к акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов»" необходимо зарегистрироваться и принять участие в онлайн-голосовании. Оно пройдет с 17 по 19 сентября.

У тех, кто проголосует онлайн, появится шанс выиграть также автомобили и однокомнатные квартиры в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.