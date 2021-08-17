Мужчина захватил птичий домик в Антроповском пруду

Очевидцы засняли мужчину, который решил искупаться в Антроповском пруду. Правда, судя по этим кадрам, плавать он не особо умел.

Храбрец зацепился за домик для уток и продолжил барахтаться в воде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.