"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 31 августа

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Россию до 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что намерена отменить часть международных регулярных рейсов до конца августа. Известно, что изменения коснутся почти 90 направлений. Среди них: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана.