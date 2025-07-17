Статистика показала, что 62% москвичей предпочитают брать отпуск летом

Большинство россиян предпочитают брать отпуск именно летом. По статистике, 62% жителей страны выбирают для отдыха теплое время года. В рамках опроса горожане рассказали, где и как проводят лето.

Кто-то уже отдохнул на туристической базе в Челябинской области и продолжает путешествовать по России. Некоторые выбирают северные направления и недавно вернулись из Карелии. Есть те, кто совмещает отдых с полезными делами, участвуя в волонтрнских проектах по восстановлению исторических объектов.

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