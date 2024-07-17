17 июля, 14:02M24.RU
Представители "Союза отцов" рассказали о мотопробеге в честь Года семьи
17 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Всероссийский мотопробег "В Год семьи – дорогами России".
Перед журналистами выступили:
- журналист, корреспондент Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Ольга Безрукова;
- уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;
- продюсер, режиссер, член президиума Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юсуп Бахшиев;
- член президиума "Союз семей России", член президиума "Союза отцов", помощник члена Общественной палаты РФ Андрей Давыдов.