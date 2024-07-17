Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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17 июля, 14:02

M24.RU

Представители "Союза отцов" рассказали о мотопробеге в честь Года семьи

Представители "Союза отцов" рассказали о мотопробеге в честь Года семьи

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17 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Всероссийский мотопробег "В Год семьи – дорогами России".

Перед журналистами выступили:

  • журналист, корреспондент Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Ольга Безрукова;
  • уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;
  • продюсер, режиссер, член президиума Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юсуп Бахшиев;
  • член президиума "Союз семей России", член президиума "Союза отцов", помощник члена Общественной палаты РФ Андрей Давыдов.
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