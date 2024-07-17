Депутат МГД Метлина приняла участие в рейде по поиску наркотиков в Конькове

17 июля в Конькове кинологи провели рейд с собаками на предмет тайников с запрещенными веществами. Ранее местные жители сообщили, что так называемые "закладчики" появляются там регулярно.

В ходе рейда полицейские проверяли подъезды, дворы и скверы. В свою очередь, депутат МГД Метлина, которая приняла участие в этом мероприятии, заявила, что необходимо проводить рейды и бороться с этим злом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.