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17 июля, 19:30

Общество

Депутат МГД Метлина приняла участие в рейде по поиску наркотиков в Конькове

Депутат МГД Метлина приняла участие в рейде по поиску наркотиков в Конькове

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17 июля в Конькове кинологи провели рейд с собаками на предмет тайников с запрещенными веществами. Ранее местные жители сообщили, что так называемые "закладчики" появляются там регулярно.

В ходе рейда полицейские проверяли подъезды, дворы и скверы. В свою очередь, депутат МГД Метлина, которая приняла участие в этом мероприятии, заявила, что необходимо проводить рейды и бороться с этим злом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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