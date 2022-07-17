Ливень прошел в столичных Котельниках

В Котельниках прошел ливень. Синоптики предупреждали, что дожди и ветер возможны до конца дня 17 июля в районах Москвы и Подмосковья.

Москвичам посоветовали быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться возле них. А рестораторов попросили закрыть зонты на летних верандах и закрепить конструкции.

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