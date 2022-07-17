Черпак и тележку начали использовать в Реутове для борьбы с лужами. На кадрах, которые попали в Сеть, видно, что мужчина наполняет водой из лужи телегу и увозит ее.

Таким образом он расчищает зону парковки. Одни пользователи предположили, что воду мужчина набирает для каких-то целей, например, для стирки.

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