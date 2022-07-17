Арбузы появились на прилавках столичных магазинов

Арбузы появились на прилавках московских магазинов несмотря на то, что полноценный бахчевой сезон еще не начался.

В основном появившиеся в магазинах сорта являются не российскими. Пока на прилавках можно увидеть ягоды из Ирана, Сирии и Турции.

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