В Москве начали продавать арбузы и дыни

Бахчевой сезон в российских регионах начнется лишь в середине августа, однако в магазинах и на рынках уже сейчас можно купить арбузы и дыни. Их привозят из Турции, Ирана, Сирии и стран Средней Азии.

Насколько они безопасны и как проверяют их качество? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

