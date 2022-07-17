Гроза и сильный ветер ожидаются до конца дня в Москве

Гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются до конца дня 17 июля в Москве.

Резкое ухудшение погоды, по словам синоптиков, затронет не весь город, а только некоторые районы. Городские службы готовы к работе в таких условиях.

Москвичам советуют быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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