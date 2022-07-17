В российских магазинах появились первые арбузы

Сезон арбузов еще не начался, однако в магазинах и на рынках их можно купить уже сейчас. По словам агрономов, в основном это не российские сорта, которые появятся обычно только к середине августа.

Пока продают иранские, сирийские, турецкие и среднеазиатские арбузы. Их качество регулярно проверяют. Насколько безопасно покупать бахчевые сейчас? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

