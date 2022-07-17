Заболеваемость COVID-19 в России на этой неделе выросла на четверть, подсчитали журналисты.

Движение на МКАД в районе шоссе Энтузиастов восстановлено после ДТП, сообщил столичный Дептранс.

В Красносельском районе установили десятки новых фонарей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

