Москвичей предупредили о грозе со шквалистым ветром

Главное управление МЧС РФ по Москве выпустило предупреждение о дожде с грозой и сильном ветре в воскресенье. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Водителей просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

