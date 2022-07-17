"Операцию "Розы" зафиксировали камеры видео наблюдения в Подмосковье

"Операцию "Розы" зафиксировали камеры видеонаблюдения в Подмосковье. В объектив попал таксист, который решил, что шикарные бутоны возле многоэтажки ничьи. Он выдернул их из земли и аккуратно убрал в багажник.

Местные между тем отметили, что если мужчина подарит их возлюбленной, то в обиде они не останутся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

