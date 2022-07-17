Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы. Предупреждение действует до 18:00 воскресенья.

Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Дожди пройдут в отдельных районах города ближе к вечеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

