Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера

СК РФ возбудил дело против офицера Украины, отдавшего приказы обстреливать Светличное в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.

При падении вертолета Robinson на Камчатке никто не выжил, сообщает МЧС РФ.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе до вечера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

