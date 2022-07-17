Российские военные развернули полевые госпитали в Харьковской области. Помощь мирным жителям оказывают медики Западного военного округа.

Мобильные пункты укомплектованы современным оборудованием для различной диагностики. Там же проводят плановые операции. В тяжелых случаях больных отправляют на лечение в Россию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

