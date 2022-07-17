Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Температурный фон в столице в ближайшие дни будет ниже климатической нормы. В понедельник показатели отстанут от привычных значений на пять градусов.

Циклон принесет в столицу осадки. Дожди ожидаются уже сегодня: они могут пойти в разных районах города ближе к вечеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

