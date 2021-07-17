Свадебная церемония прошла на Северном речном вокзале

Первая церемония бракосочетания прошла на Северном речном вокзале.

Чтобы заключить брак в музее или усадьбе, нужно подать заявление онлайн на mos.ru или отнести его лично в ЗАГС. Полный список площадок для выездных регистраций можно увидеть здесь.