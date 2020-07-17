В Москве прошел сильный ливень

Вероятность грозы и ветра с порывами до 17 м/с сохранится в Москве до ночи субботы. Хорошо пролило на западе, северо-западе и севере столицы.

По Подмосковью тоже прошли сильные дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.