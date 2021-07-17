Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды

Ресторанам и кафе рекомендовано закрыть на сегодня летние веранды. Вероятность грозы и ветра с порывами до 17 м/с сохранится в Москве до ночи.

Сильный дождь прошел на западе, северо-западе и севере столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.