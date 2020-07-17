Москвичей предупредили о грозе

Дожди уже прошли на западе, северо-западе и севере Москвы. 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" подготовлены и дежурят на улицах столицы.

О том, какая погода ожидает москвичей в ближайшее время – в эфире телеканала Москва 24.