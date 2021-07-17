Москвичи спасаются от жары на подмосковных пляжах. Однако не все им там рады: отдыхающие оставляют после себя мусор, дымят мангалами и слушают музыку на полную громкость, мешая местным жителям и дачникам.

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